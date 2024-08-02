Eski AKP’li Bakan Ömer Dinçer hakkındaki haberlere erişim engeli

İBB'nin AKP döneminde, eski AKP’li Bakan Ömer Dinçer ile oğullarına özel indirimle ev satmasına ilişkin haberler hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın AKP döneminde, eski AKP’li Bakan Ömer Dinçer ile oğullarına özel indirimle ev satmasına ilişkin haberler hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verildi.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, İBB’nin AKP döneminde eski AKP’li Bakan Ömer Dinçer ile oğullarına özel indirimle ev satmasına ilişkin BirGün'de yayınlanan İsmail Arı imzalı "Dinçerler baba oğul götürmüşler" başlıklı habere erişim engeli getirdi.

"KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLDİ" GEREKÇESİ

Mahkeme ayrıca içerikten çıkarma kararı verdi.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün gazetesi ile birlikte Gazete Pencere, herbiremlak.com, Gerçek Gündem, Artı Gerçek ve istegundem.com sitelerinde de yer alan haberlere de erişim engeli getirdi.

Eski AKP'li Bakan Ömer Dinçer’in başvurusunu değerlendiren mahkeme, haberde “kişilik haklarının ihlal edildiği” ve “onur ve saygınlığını rencide edici ifadeler bulunduğu” gerekçesiyle erişim engeli kararını aldı.