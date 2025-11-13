Eski AKP’li başkanın kardeşi Sivas’ta talan peşinde

İlayda SORKU

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de, AKP’li eski Avanos Belediye Başkanı Mustafa Körükçü’nün kardeşi Ahmet Serdar Körükçü’ye ait Ata Turizm İşletmecilik ve Madencilik A.Ş.’nin mermer ocağı kapasite artışına karşı açılan dava kapsamında bilirkişi keşfi yapıldı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı alan projeye karşı direnen köylüler, 11 yıldır faaliyet gösteren mermer ocağının bölgedeki tarım alanlarını, su kaynaklarını ve kültürel mirası yok ettiğini belirtti.

Ortaköy Muhtarlığı ve Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı (ORVAK) tarafından yapılan çağrı üzerine köylüler, keşif sırasında alanı terk etmedi ve sonrasında açıklama yaptı.

Keşfin ardından yapılan açıklamada, “Köyümüzden mermer ocağına verilecek daha fazla toprak yok” denilerek bölge halkının kararlılığı vurgulandı.

Ata Madencilik’in işlettiği mermer ocağının kapasite artışıyla birlikte, toz bastırma ve kesim işlemleri için günlük 280 metreküp su tüketeceği, 223 bin metrekarelik ÇED alanının tamamının kazılacağı ve her yıl 45 bin metreküp pasa (atık kaya ve moloz) oluşacağı kaydedildi. Köylüler, bu faaliyetlerin hem tarımı hem de bölgenin su dengesini tehdit ettiğini söyledi.

"VAHŞİCE YOK ETTİLER"

ORVAK ve Ortaköy Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şirket köyümüzde 2014 yılından itibaren 10 hektar üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu alan üzerinde geçmişi 5 bin yıla dayanan, arkeolojik bulgularla tespit edilmiş mağaraların ve kral mezarlarının olduğu bilinmektedir. Bu kültürel miraslarımızı mermer ocağı faaliyetiyle vahşice yok etmişlerdir. Bölgemize has sadece bu alanda yetişen endemik bitki türlerimiz, hemen yanı başında tarım arazilerimiz bulunmaktadır. İç Anadolu’nun su havzası olan Kızılırmak’a sadece 35 metre mesafede olan bu ocak, aynı zamanda köyümüzün göz bebeği kaplıcamız Çermik’in suyunun geçtiği bölgede olduğu, dosyamızda da uzman kişiler tarafından belgelenmiştir.”

Bölgede faaliyet gösteren ocağın yıllardır yarattığı tahribat şu şekilde sıralandı:

Tarım arazilerimize yakınlığından dolayı mahsullerimizin zehirlenmesine,

Kızılırmak suyunun kirlenmesine,

Kültürel miraslarımızın yok edilmesine,

Endemik bitki türlerimizin yok olmasına ve

Çermik kaplıcamızın su debisinin düşmesi, yeraltı suyunun yön değiştirmesine ve su ısısının düşmesine neden olmuştur.

"ORTAKÖY’DEN YANA TARAF OLUN"

Tüm bunlara rağmen ocağın 12 hektar daha genişletilmek istendiği hatırlatılan açıklamada, ”Yani Ortaköy’de yaşam, tarım, doğa yok edilerek Ortaköy; Ata madenciliğe altın tepside sunulmak istenmektedir. Bugün bu genişletme için yaptığımız itiraza karşı gelen bilirkişi heyetine buradan köyüne, yaşamına sahip çıkan Ortaköylüler olarak seslenmek istiyoruz. Alanında liyakatlı olan sizlerin; bilimden, yaşamdan, doğadan, Ortaköy’den yana taraf olmanızı bekliyoruz. ÇED raporu gerektirmeden verilen kapasite genişletme izninin iptali noktasında rapor sunulmasını umuyoruz” denildi.

Yaşam savunucuları, “İnsan sağlığını, doğayı, havayı, hiçbir canlının hayatını, daha fazla kâr hırsıyla düşünmeyen, mermer ocağına köyümüzden daha fazla toprak vermeyeceğiz. Köyümüzü, yaşamı, toprağımızı savunmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu topraklar bize atalarımızdan kaldı, bu yüzden çocuklarımıza temiz, yaşanılabilir Ortaköy bırakmak bizim boynumuzun borcu. Buradan beyanımızdır. Talana, ekolojik yıkıma karşı, temiz, yaşanabilir bir Ortaköy için mücadeleye devam edeceğiz” ifadeleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu.