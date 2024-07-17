Eski AKP’li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı

Diyarbakır’da geçen yıl rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan AKP'li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tutuklandı.

Eski AKP'li Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu.

Mahkemeye çıkarılıp, karar yüzüne okunan Beyoğlu, tutuklandı.

Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu’nun, 2020 yılı bütçe ödeneğini ilk 6 ayda bitirdiği ve borç yaptığına dair haberleri reddetmesinin ardından, Belediye Meclisi’nden 3 kez toplamda 160 milyon TL borçlanma yetkisi aldığına dair belgeler ortaya çıkmıştı.

Belgeler: Mezopotamya Ajansı

İKİ KEZ YAKALANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alın AKP'li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakınının adreslerine geçen hafta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kez daha operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin taşınmazlarında yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulurken Hüseyin Beyoğlu ve 14 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Beyoğlu ile ilgili, ikinci duruşmada ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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BORÇLANDIĞINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Zeyyat Ceylan’a “KHK’li” olduğu gerekçesiyle mazbata verilmeyerek, Bağlar Belediyesi’ne atadığı AKP’li Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılı bütçe ödeneğini yılın ilk 6 ayında bitirmesi ve borçlanmaya gitmesine dair haberleri reddetse de 3 ayrı borçlanma yetkisi aldığına dair Meclis kararlarına ulaşıldı.

AÇIKLADIĞI RAKAMLARDA 14 MİLYON TL AÇIK BULUNUYOR

Katıldığı bir televizyon programında belediyenin sadece 2019 yılı bütçesinin rakamlarını paylaşarak kendisini savunan Beyoğlu, paylaştığı rakamlar birbirini tutmadı.

Belediyenin 2019 yılı bütçesini 165 milyon TL olarak açıklayan Beyoğlu, tahmini bütçe planlamasının kesin bütçe olarak sunmasına rağmen rakamları tutturamadı. Beyoğlu, 165 milyon TL bütçenin 128 milyon 500 bin TL’sini harcandığını 23 milyon TL’nin kasada olduğunu savundu. Ancak Beyoğlu’nun açıkladığı rakamlarda 14 milyon TL açık bulunuyor.

3 KEZ BORÇLANMA YETKİSİ ALINMIŞ

Bağlar Belediyesi’nin kasasında 23 milyon bulunduğunu, Kayapınar Belediyesi’ne satışını yaptığı asfalt malzemesinden 11 milyon TL alacaklı olduğunu ileri süren Beyoğlu, alacaklı bir belediye olduğunu savundu. Ancak Beyoğlu’nun Belediye Meclisi’nden 2 kez 70 milyon TL, bir kez de 20 milyon TL olmak üzere toplamında 160 milyon TL borç yetkisi aldığına dair meclis kararlarına ulaşıldı. Borçlanmanın gerekçelerinden birinin ise personel maaşının ödenmesi için yapıldığı öner sürüldü.

Beyoğlu, ilk olarak 7 Ocak’ta Belediye Meclisi oturumunda 70 milyon TL borçlanma yetkisi aldı. İkinci borçlanma yetkisini yine “yatırım” gerekçesiyle isteyen Beyoğlu, 2 Mart’ta ikinci kez 70 milyon TL borçlanma yetkisi aldı. Beyoğlu, son olarak 1 Haziran’da aldığı borçlanma yetkisini de “personel maaş harcamaları ve diğer giderleri” olarak savundu.