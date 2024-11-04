Eski AKP’li vekilden kayyum tepkisi: Artık tamamen siyaseti bırakıyorum

Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Çamuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben artık siyasetten bir çözüm beklemiyorum. Seçimler Rusya seçimlerine döndü. Bu devlete karşı seçim kazanılamaz. Artık tamamen siyaseti bırakıyorum" dedi.

Reha Çamuroğlu, Bundan sonra edebiyat ve tarihle uğraşacağım. Bir de sevgili hayvanlarla. Kısacası işimiz Allah’a kaldı" ifadelerini kullandı.

Ben artık siyasetten bir çözüm beklemiyorum. Seçimler Rusya seçimlerine döndü. Bu devlete karşı seçim kazanılamaz. Artık tamamen siyaseti bırakıyorum. — Reha Çamuroğlu (@RehaCamuroglu) November 4, 2024

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.