Eski Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'e akademisyene 'hakaret' suçundan ceza

Eski Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyen M.T.'ye yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada "hakaret" suçundan ceza aldı. Mahkeme, Şahin'e 56 günlük adli para cezası verdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı dönemde, üniversite akademisyenlerinden M.T'ye telefondan, "... Paylaşımlarınızı gördüm. Ömrünü, elinden çay/kahve içtiğiniz Rektörünüzle hesaplaşmaya adamış bir ruh hali var burada. FETÖ'cü/ FETÖ bulaşığı tipler bunları yedi yıldır paylaşıyor. Kaleminizi kiraya mı verdiniz" şeklinde mesaj attı.

Aksaray Üniversitesi akademisyeni M.T, Şahin'in WhatsApp üzerinden gönderdiği bu mesaj nedeniyle şikayetçi oldu.

Eski Rektör, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesindeki "hakaret" suçundan Akçaabat 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargıladı.

Mahkeme, bu sözlerin yalnızca nezaket dışı değil, mağdurun terör örgütü propagandası yaptığı imasını taşıdığını, onur ve saygınlığını zedelediğini belirterek, Şahin'i suçlu buldu. Akçaabat 1.Asliye Ceza Mahkemesi, Şahin'e, "hakaret" suçundan ceza verdi, yasal indirimlerin ardından Şahin'in cezası 56 günlük adli para cezasına çevrildi. Şahin'in, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da karar verildi.

MAĞDUR, CEZAYI AZ BULDU

Kararın ardından, M.T.'nin, Rektör Şahin'e verilen cezayı az bulduğu ve bir üst mahkemeye müracaat edeceği öğrenildi.

Bu arada, Prof. Dr. Yusuf Şahin'in, Aksaray Üniversitesi Rektörü iken birçok akademisyene, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açtığı ve görevden uzaklaştırdığı, bu akademisyenlerin, mahkeme süreçlerinin ardından yargı kararıyla haklı bulunarak görevlerine döndüğü öne sürüldü.