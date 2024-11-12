Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki: "Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis gelmiş"
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam saatlerinde evde olmadığı sırada, polis olduğunu söyleyen 7-8 kişinin evine gelerek kendisini 'almak' istediklerini duyurdu.
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, evine gelen sivil polisler tarafından 'gözaltına alınmak' istendiğini duyurdu.
Mahruki, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, evde olmadığını belirten Mahruki, "Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler" ifadelerini kullandı.
Mahruki, aynı paylaşımda "Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin" dedi.
Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler.— Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) November 12, 2024
Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum.
Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin.