Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki: "Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis gelmiş"

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, evine gelen sivil polisler tarafından 'gözaltına alınmak' istendiğini duyurdu.

Mahruki, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, evde olmadığını belirten Mahruki, "Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler" ifadelerini kullandı.

Mahruki, aynı paylaşımda "Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin" dedi.