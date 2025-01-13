Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla yargılanan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuksuz sanık Mahruki ve avukatı hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mahruki'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Mahruki ise beraatine karar verilmesini istedi.

MAHRUKİ'DEN ÜMİT ÖZDAĞ TALEBİ

Milli Güvenlik Akademisi mezunu olduğunu belirten Mahruki, sosyal medyada sadece görüşlerini paylaştığını, Suriye'de yaşananların kendisini doğruladığını ifade etti.

Mahruki, "Eğer savunmalarım kabul edilmiyor ise Ümit Özdağ'ın uzman olarak duruşmada dinlenilmesini talep ederim. Bu işin kitabını yazmış başka uzmanlar da vardır, onlar da dinlenebilir" dedi.

Mahruki'nin avukatı Şehmus Tekik ise savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan hakim, sanık avukatına süre verip duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

Duruşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Çağlayan meydanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mahruki'nin vatandaşların canını kurtarmak için mücadele eden bir kişi olduğunu söyledi.

Nazlıaka, "Mahruki'nin kişiliğiyle bağdaşmayacak birtakım iddialarla yargılanıyor olması hepimiz için üzücüdür. Mahruki sorumlu vatandaş olarak gördüğü birtakım aksaklıkları dile getirmiştir" dedi.

MAHRUKİ: CEZA İSTEMİNE ŞAŞIRDIK

Nasuh Mahruki ise burada yaptığı açıklamada, mahkemeden beraat kararı beklediklerini, savcının ceza istemine şaşırdıklarını dile getirdi.

Yargılanmasına neden olan paylaşımının sıradan sosyal medya paylaşımı olduğunu ifade edilen Mahruki, "Buna yüksek anlamlar yüklemenin manası yok. Fikirlerimi, endişelerimi paylaştım" ifadelerini kullandı.