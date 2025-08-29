Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı'nın cinayet şüphelisi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in cinayet şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in cinayet şüphelisinin Edirne Uzunköprü yakalandığını açıkladı.
Öte yandan cinayet şüphelisi E.H.'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan, yakalandığı evin sahibi G.K. de aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi üzerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan G.K.'nin, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama’ suçundan arandığı ve hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Çekmeköy’de 27 Ağustos tarihinde saat 21.00 sıralarında kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, alacak-verecek meselesi nedeniyle şüpheli E.H. tarafından silahla başından vuruldu.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Meriç hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.