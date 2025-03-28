Eski Alman milli futbolcudan Espressolab’e destek
Uzun yıllar Almanya milli takımının formasını terleten ve son dönemde iktidara yakınlaşarak AKP MKYK üyesi olan Mesut Özil, halk tarafından boykot edilen kahve zinciri Espressolab’e destek ziyareti yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya milli takımının eski oyuncularından AKP MKYK üyesi Mesut Özil, boykot edilen Espressolab’e giderek şirkete destek verdi.
Mesut Özil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan ve iki gündür şubeleri tenhalaşan Espressolab’de kahve içtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Özil paylaşımında “10 numara kahve. Sahada da gönülleri kazanmaya devam” dedi.
9 yıl boyunca Almanya forması giyen ve kendini “Alman hissetiğini” söyleyen Özil, çıktığı 92 milli maçta 23 gol atıp 40 asist yapmıştı.
CHP’nin boykot çağrısının ardından AKP teşkilatları Espressolab’e gidip paylaşımlar yapmaya başlamıştı.
AKP’lilerin desteği, Espressolab’in tarafsız görünme çabasını da sekteye uğrattı.