Eski ANAP'lı milletvekili hayatını kaybetti

18. Dönem ANAP Aydın Milletvekili Mustafa Bozkurt rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eski Aydın milletvekili Mustafa Bozkurt rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



18. Dönem ANAP Aydın Milletvekili Mustafa Bozkurt, geçtiğimiz akşam saatlerinde Kuşadası ilçesindeki yazlık evinde fenalaştığı öğrenildi. Yakınları tarafından çağrılan ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi Söke ilçesindeki Koca Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Bozkurt'un haberini, Türkiye Barolar Birliği Saymanı olan yeğeni Gökhan Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bozkurt paylaşımında "En küçük amcamız, 18. Dönem Aydın Milletvekili Mustafa Bozkurt’u az önce kaybettik. Cenazesini yarın ikindi namazından sonra Söke’de Kocacami’den kaldıracağız. Sevgili amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.