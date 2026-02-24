Eski Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz: Organize Şube’de bana kumpas kuruldu

Gazeteci İsmail Saymaz, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında yürütülen disiplin sürecine ve dosyada yer alan iddialara ilişkin dikkat çeken bilgileri köşesine taşıdı.

Saymaz’ın aktardığına göre, Yılmaz hakkında iki elektrikli motosikletin hediye edildiği iddiasıyla inceleme başlatıldı, ancak soruşturma sonunda ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

ANKARA EMNİYETİ’Nİ ALTI YIL YÖNETTİ

Saymaz’ın yazısına göre Servet Yılmaz, 2017-2023 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttü ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden biri olarak biliniyordu.

2023 genel seçimlerinin ardından İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya’nın gelmesiyle birlikte Yılmaz, 3 Ağustos 2023’te görevden alınarak merkeze çekildi. Yerlikaya’nın Yılmaz’ı emekli ederek teşkilattan uzaklaştırmak istediği ancak bunun gerçekleşmediği, Yılmaz’ın halen Bakü’de İçişleri Müşaviri olarak görev yaptığı belirtildi.

“İKİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET” İDDİASI

Saymaz’ın aktardığına göre, Yılmaz’ın merkeze çekilmesinden yaklaşık iki ay sonra, 23 Ekim 2023’te Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde Kemal Tunç isimli kişinin ifadesi alındı.

Tunç ifadesinde, Ankara Emniyeti’nde plaka işlemleri yapan O.U. adlı kişinin üst düzey bir emniyet müdürüne iki elektrikli motosiklet aldığı ve bu araçlara özel plaka takıldığı iddiasını dile getirdi. İddiada kastedilen kişinin Servet Yılmaz olduğu belirtildi.

Dosyadaki evraklarda, 2020 ve 2022 yıllarında O.U. ve Uğurlar Otomotiv tarafından 10 bin 600 TL karşılığında iki elektrikli motosikletin satın alındığı ve Yılmaz adına tescil edildiğinin görüldüğü ifade edildi. Plakaların Yılmaz’ın memleketi nedeniyle “61” ile bittiği kaydedildi.

YILMAZ: “İFTİRADIR”

Saymaz’ın yazısına göre Servet Yılmaz, hakkında ifade alındığını yaklaşık 1,5 yıl sonra, 17 Şubat 2025’te Mülkiye Müfettişliği’nin gönderdiği ifade davetiyle öğrendi.

Yılmaz ifadesinde motosikletleri kendisinin satın aldığını, plaka işlemleri için özel kalemini görevlendirdiğini söyledi. Emniyet veri sistemlerinden ulaşılabilecek bilgilerin ifade alınmadan önce Tunç’a verilmiş olabileceği şüphesini dile getiren Yılmaz, iddiaların iftira olduğunu savundu.

Yılmaz, “Bilgilerimin ifade tarihinden önce emniyet veri sisteminden sorgulanarak kendisine verildiği veya yazdırıldığı şüphesi açıktır” ifadelerini kullandı.

TANIĞIN GEÇMİŞİ TARTIŞMA KONUSU

Saymaz’ın aktardığına göre Yılmaz, Kemal Tunç’un iş takipçisi olarak bilindiğini, daha önce trafik polislerine iftira suçlamasıyla işlem gördüğünü ileri sürdü.

Yılmaz ayrıca 2021’de kamu arazilerinin sahte belgelerle satılmasına ilişkin “Milli Emlak Dosyası” soruşturmasında Tunç’un adının geçtiğini, bazı yazışmalarda polisler hakkında rüşvet iddialarının kurgulandığına dair bulgular bulunduğunu savundu.

EMNİYET İÇİNDE BİLGİ SIZDIRMA İDDİASI

Yılmaz, gizli olması gereken ifadelerin FETÖ bağlantılı sosyal medya hesaplarında yayımlandığını öne sürdü.

Saymaz’ın yazısında, Ankara Organize Şube’de görevli bazı isimlerin Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında FETÖ’ye bilgi sızdırma iddiasıyla tutuklanıp yargılandığı da hatırlatıldı.

Yılmaz, söz konusu evrakın bir “kumpas” olabileceğinin değerlendirilmesini talep ettiğini belirtti.

Yılmaz, kendisine Organize Şube’de kumpas kurulduğunu ileri sürerek, şöyle dedi:

“Gerek ifadesi alınan Tunç’un profili, Organize Şube personelinin yargılama konuları ve izaha çalıştığım durumları, gerekse ifadenin duyuma dayanması ve bilmemesi gereken bilgileri belirtiyor olmasından hareketle bu evrakın bir kumpas olma ihtimalinin de düşünülmesini arz ve talep etmekteyim.”

Organize Şube tarafından ‘Ayhan Bora Kaplan’ soruşturmasına dahil edilmek istendiğini iddia eden Yılmaz, şöyle dedi:

“Müdürlüğüm dönemimde suç örgütlerine karşı hazırlattığım ve adli birimlerle koordineli çalışılan projeli dosyalarda dahi şüpheli gösterilmeye çalışıldım.”

DİSİPLİN SORUŞTURMASI SONUCU

Saymaz’ın aktardığına göre disiplin soruşturması kapsamında dönemin Ankara Trafik Tescil Şube Müdürü Şerafettin Demir, motosikletler için gönderilen paraların O.U. ve Uğurlar Otomotiv’e ödendiğini söyledi. Uğurlar Otomotiv’den gelen yanıtta da ödemenin elden yapıldığı doğrulandı.

Bu tespitler doğrultusunda Servet Yılmaz ve iki polis hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.