Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Tonguç hayatını kaybetti

Antalya’da 1973-1980 yılları arasında CHP'den belediye başkanlığı yapan Selahattin Tonguç hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tonguç, 28 Temmuz’da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tonguç, 8 gün süren sürecin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Tonguç’un cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi.

CHP Antalya İl Başkanlığı, Tonguç'un ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda şunlara yer verildi:

"1973 yılında Partimizin Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç’un vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik.



Selahattin Tonguç'a Allahtan rahmet, ailesine, partimize ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Yarın cenaze töreni için ayrıntılı bilgi verilecektir. Mekanı cennet olsun."