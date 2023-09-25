Eski Arnavutluk Çevre Bakanı Koka'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası

Eski Arnavutluk Çevre Bakanı Lefter Koka, kentsel atık arıtma tesisi inşaatının imtiyaz sözleşmesi süreciyle ilgili "görevi kötüye kullanmak" ve "pasif yolsuzluk" gibi çeşitli suçlardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, eski Bakan Koka’nın "görevi kötüye kullanmak", "pasif yolsuzluk" ve "suç malzemelerinin gizlenmesi" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Mahkeme, ayrıca eski Bakan'ın 5 yıl süreyle kamu görevlerini yerine getirme hakkından mahrum edilmesine hükmetti.

Öte yandan, aynı davada yargılanan eski Arnavutluk Çevre Bakanlığı Genel Sekreteri Alqi Bllako da "görevi kötüye kullanmak"tan 2 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.