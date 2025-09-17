Eski aşıya yeni etiket yapıştırıldı iddiası

Şap hastalığı ve aşılarla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme taşındı. Bir firmanın Sat1 tipi şap aşısını sadece etiketini değiştirerek Sat2 aşısıymış gibi piyasaya sürdüğü savunuldu. İddiayı gündeme getiren CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bakanlığın usulsüzlüğü tespit ettiği ve firmanın ruhsatının askıya alındığı yönündeki iddiayı da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu. Uygun olmayan aşının salgının kontrol altına alınmasını engellediğinin altını çizen Bakırlıoğlu, “Türkiye’nin hayvancılığı sahte aşılarla mı korunmaya çalışıldı?” diye sordu.

Bakırlıoğlu, aşıların güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu ifade etti. Hızlı üretim uğruna testlerin atlandığı, hastalığı önlemesi gereken aşıların bizzat hastalık taşıdığı iddialarının dillendirildiğini aktardı. Bakırlıoğlu, skandal iddiaların görmezden gelindiğini savunarak, “Virüs tipine uygun olmayan aşıların kullanıldığına dair iddialar çok ciddi. Milyonlarca hayvan yanlış aşıyla mı korunmaya çalışıldı?” dedi. Şap hastalığı nedeniyle üreticilerin iflasa sürüklendiğini vurgulayan ve karantinadan dolayı kayıplar yaşandığını kaydeden Bakırlıoğlu, Bakanlığa şu soruları yöneltti:

• 2023 ve 2024 yıllarında hastalık nedeniyle kaç ilde karantina uygulanmıştır?

• Yürütülen aşılama çalışmalarında 2022, 2023 ve 2024’te kaç doz aşı uygulanmıştır?

• Bir firmanın, üretmiş olduğu Sat1 tipi şap aşısını sadece etiket bilgilerini değiştirerek, Sat2 şap aşısıymış gibi piyasaya sürdüğünün tespit edildiği dile getirilmektedir. Bakanlığınızın bu usulsüzlüğü tespit ettiği ve firmanın ruhsatını askıya aldığı iddiası doğru mudur?

• Şap aşısı üretimi yapan firmalara yönelik yapılan kontrollerde, uygunluk şartlarını taşımayan veya yanıltıcı bilgi içeren aşı ve tıbbi ürün üreterek piyasaya süren herhangi firma tespit edilmiş midir?