Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları tahliye edildi

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutukludan 2'si hakkında tahliye kararı verildi.

ANKA'nın aktardığına göre, Şükrü Genç ve eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de aralarında bulunduğu 25 kişinin, "Kazova Tekstil üzerinden DHKP-C'ye finans sağladıkları" iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir duruşma görüldü.

Mahkeme heyeti, tutukluların durumunu değerlendirdi. Duruşmada, Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliye edilmesine karar verildi.

Bu kararla birlikte davada tutuklu sayısı 11'e düştü.