Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdiği öğrenildi.

Güncel
  • 20.01.2026 23:59
  • Giriş: 20.01.2026 23:59
  • Güncelleme: 21.01.2026 00:03
Kaynak: Haber Merkezi
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdiği bildirildi.

Baykal, 2022'de Erkan Karaaslan'ın suç örgütüne yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Baykal kısa süren tutukluluk halinin ardından 2023'te serbest bırakılmıştı. Ayrıca Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal da Kasım 2025'te intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.

