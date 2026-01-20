Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti
Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdiği bildirildi.
Baykal, 2022'de Erkan Karaaslan'ın suç örgütüne yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Baykal kısa süren tutukluluk halinin ardından 2023'te serbest bırakılmıştı. Ayrıca Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal da Kasım 2025'te intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.