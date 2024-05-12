Eski Avustralyalı futbolcu Foster, İsrail'in üyeliğinin askıya alınması için FIFA'ya çağrı yaptı

Avustralya Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Craig Foster, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından dolayı İsrail'in üyeliğinin askıya alınması konusunda FIFA'ya çağrıda bulundu.

Foster, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek hafta 74. FIFA Kongresi düzenlenecek. Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı önlemeye yönelik tedbirlerine uyum sağlanana kadar FIFA'nın yasal insan hakları taahhütleri uyarınca İsrail'in üyeliğinin askıya alınması yönünde çağrılar var. Bunları destekliyorum. Futbol camiasına da aynısını yapmaları yönünde çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Mayıs Cuma günü düzenlenecek kongrede, önemli konularda oy vermek üzere bir araya gelineceğini hatırlatan Foster, "Gazze'de 35 binden fazla insanın öldürüldüğü bildiriliyor. Bu, bir stat dolusu insanın yok olduğu anlamına geliyor. Bu, soykırımı önlemek için hepimizin sorumluluk alma konusunda yeterince işaret olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.