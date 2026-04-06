Eski AYM Başkanı'ndan iktidara eleştiri

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski başkanı Haşim Kılıç, Demokrasi Platformu'nun Bahar Konferansları kapsamında düzenlenen "Önce Siyaset Değişmeli" konferansında konuştu.

Kılıç, 2010 referandumuyla beraber Türkiye'de ifade özgürlüğünün alanının iyice daraltıldığını söyledi.

Kılıç, "2010 Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi kararlarına da yansımış olan 'dini inancını içinde yaşat, sakın kalp sınırlarının dışına çıkarma' anlayışı 2010 sonrasında 'düşünceni içinde tut, sakın dışarı vurma' anlayışına dönüşmüş ve ifade özgürlüğü alanı giderek daraltılmıştır" dedi.

"SORUNLARIMIZIN KAYNAĞINDA SİYASİ DAVRANIŞLAR VAR"

Kılıç, ülkenin içinde bulunduğu sorunların yasalardan ziyade uygulamalardan kaynaklandığını "Sorunlarımızın kaynağında yetersiz anayasal ya da yasal düzenlemelerden ziyade uygulama aşamasında yaşanan keyfi ve siyasi davranışların yer aldığını ifade etmek gerekir" sözleriyle belirtti.

AYM'yi de 'ürkek ve kaygılı davranmakla' eleştiren Haşim Kılıç, AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi ve şunları kaydetti: