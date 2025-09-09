Eski Bakan Agah Oktay Güner öldü

MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda sanık olarak yargılanan eski bakanlardan Agah Oktay Güner öldü.

Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan 88 yaşındaki Güner, yargılandığı dava nedeniyle 16 ay cezaevinde hapis yatmıştı.

Mahkemedeki savunmasında "Eğer MHP‟nin meclis kürsüsünde ifade ettiği, yurdun anarşiden kurtarılabilmesi için çıkarılması gereken kanunlar parlamentodan çıksaydı, 12 Eylül müdahalesine gerek kalmayacaktı. 12 Eylül'den sonra kurulan hükümet döneminde bizim siyasi fikirlerimizin büyük bir bölümü de uygulama şansına kavuşmuştur" sözleriyle 12 Eylül Askeri Darbesi'ni savunan Güner, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Sol karşıtı görüşleriyle bilinen Güner için bugün Meclis'te tören düzenlenecek.