Eski Bakan'dan Atina'ya Sumud Filosu tepkisi: ''Hükümet ya işbirlikçi ya da aciz''

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini "ya işbirlikçi ya da aciz olmakla" suçladı.

Varoufakis, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki arkadaşlarıyla görüştüğünü belirterek, İsrail'e ait gemi ve insansız hava araçlarının Girit açıklarında filoya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Varoufakis, "Yunan hükümeti ya işbirlikçi ya da denizlerimizi İsrail'den korumaktan aciz." ifadesini kullandı.