Eski bakan, Kuzey Marmara Otoyol işletmesine CEO oldu

Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyol işletmesine CEO olduğu öğrenildi. Turhan’a CEO olarak 1 milyon lira civarında maaş ödendiği iddia ediliyor.

Eski Ulaştırma ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmasının ardından, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyol işletmesine CEO olduğu öğrenildi. Limak, Cengiz Kolin ve Kalyon’un patronluğunu yaptığı şirketin Turhan’a ayda 1 milyon lira maaş ödediği iddia edildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak 1985 yılında işe başladı. Çeşitli kademelerde görev alan Turhan, 2006 yılında ise genel müdürlüğe kadar yükseldi. Turhan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu, ardından da Danıştay üyeliğine atandı. Cahit Turhan 9 ay sonra da emekliye ayrıldı.

2016 yılında ise Turhan, Limak, Cengiz, Kolin ve Kolyon şirketlerinin ortalığındaki Kuzey Marmara Otoyolu işletmesine CEO görevini üstlendi. Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolunu yönetirken 2018 yılında bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı. Yaklaşık 2 yıl bakanlık yapan Cahit Turhan’ın görevi 2020 yılında sona erdi.