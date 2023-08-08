Eski bakan Meclis'te zeytinyağı dağıttı, CHP'li Bakan yağları iade edeceklerini açıkladı

Eski dönem Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Meclis'te milletvekillerine zeytinyağı dağıttı. CHP'li İzmir Milletvekili Murat Bakan, zeytinyağlarını Soma'da üretimi tamamlanmış maden sahalarında dikilen zeytin ağaçlarından elde edildiği gerekçesiyle iade edeceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulu bugün, CHP’nin talebi üzerine Akbelen’deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. AKP ve MHP milletvekilleri, daha önce vergi artışları ve zamları görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda olduğu gibi, yine TBMM Genel Kurulu Salonu’na, toplantı yeter sayısına ulaşıldığının belirlenmesinin ardından girdi.

Eski dönem Enerji Bakanı Fatih Dönmez, konuşma yaptığı sırada milletvekillerine Türkiye Kömür İşletmeleri logosu bulunan zeytinyağlarını dağıttırdı.

CHP'li İzmir Milletvekili Murat Bakan, zeytinyağlarını Soma'da üretimi tamamlanmış maden sahalarında dikilen zeytin ağaçlarından elde edildiği gerekçesiyle iade edeceklerini söyledi.

Şu an Meclis'te önceki Enerji Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor.



Dönmez, eş zamanlı olarak, milletvekili makamlarına zeytinyağı dağıttırıyor.



Üstünde, zeytinyağının Soma'da üretimi tamamlanmış maden sahalarına dikilen zeytin ağaçlarından elde edildiği yazıyor.



Zeytinyağını… pic.twitter.com/1OEYKlc47G — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) August 8, 2023

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan, "Şu an Meclis'te önceki Enerji Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor. Dönmez, eş zamanlı olarak, milletvekili makamlarına zeytinyağı dağıttırıyor. Üstünde, zeytinyağının Soma'da üretimi tamamlanmış maden sahalarına dikilen zeytin ağaçlarından elde edildiği yazıyor. Zeytinyağını kendisine iade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BU OLSA OLSA TİMSAH GÖZYAŞLARIDIR"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, ise söz konusu zeytinyağlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Akbelen'de zeytin ağaçlarını katleden AKP'nin eski Enerji Bakanı, şimdinin komisyon başkanı Fatih Dönmez katlettikleri bölgenin zeytinyağını Milletvekili makamlarına gönderiyor. Bu olsa olsa timsah gözyaşıdır. Irmağının akışına ölürüm dediler ama ırmağı ve ağacı öldürdüler. Bu yağı kendisine iade ediyoruz. Baktıkça belki öldürdükleri zeytin ağaçlarını hatırlarlar" sözlerine yer verdi.