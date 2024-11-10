Eski Bakan Sağlam'ın cami açılışındaki konuşması tepki çekti

Eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, cami açılışında tepki çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Sağlam, Kahramanmaraş depreminin ardından Göksun Köyü Yantepe Mahallesi'nde depremde yıkılan caminin tekrar yapılmasının ardından açılış törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Sağlam'ın konuşması tepki çekti. Sağlam'ın ifadeleri şöyleydi:

"Babamız Arabistan'da İngilizlere karşı harbedenlerden. Artık memlekete dönecekler, insanların ekinin biçerek aldıkları paralarla Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar. Şunu da söyleyeyim; bir gün silahlarıyla beraber hep beraber uyurken bir sabah uyanıyorlar ki Araplar silahlarını da çalmış. Türkiye'ye dönüyorlar.

Ermeniler Adana'nın Kozan ilçesini yakmış. Döndükleri zaman diyorlar ki; Kozan'ı nasıl yaktılarsa siz de Maraş'ın Ilıca'sında bir Ermeni köyü var siz de aynı şeyi yapacaksınız. Etrafına ot toplayıp Kozan'ı yakmışlar, bunlar da ot topluyorlar Ilıca'nın etrafını sarıyorlar ve ateşe veriyorlar. Oğlum derdi, 8 sene harp ettin bilerek adam öldürmedin ama Kozan'da nasıl çoluğu çocuğu, kadını ateşe verip yaktılarsa, Ilıca'daki Ermenilerin de çıkarın çocuğunun, kadınının göbeğine göbeğine sıktın derdi. Böyle bir babanın evladıyız."