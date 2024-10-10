“Eski Bakan yeni parti kuruyor” iddiası

Türk siyasetinin tanınan isimlerinin yeni bir merkez partisi için harekete geçtiği iddia edildi.

Gerçek Gündem’den Ünsal Ergel’in haberine göre liderliğini eski AKP’li Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yaptığı grup, özellikle geçmişte AKP’nin kuruluşunda görev almış kilit isimlerle görüşmeye başladı.

Katıldığı bazı televizyon programlarında AKP’nin “2002 ruhu”nu, Gezi Direnişi sonrasında güvenlikçi yaklaşımlarla kaybettiğini ifade eden Çelik’in ve arkadaşlarının, özellikle partinin küskünlerini yeni oluşumda yer almalarını sağlama yönünde çalıştıkları öğrenildi.

ABDULLAH GÜL FAKTÖRÜ

Yargıtay Başkanlığı kayıtlarına göre halen aktif olan 158. parti olmak için hazırlıklarına devam eden Çelik ve arkadaşlarının arkasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bulunduğu iddia ediliyor.

AKP’NİN kurucu kadrosundan bazı isimlerinde yer alacağı öne sürülen bu partinin çizgisinin “milliyetçi, muhafazakar, demokrat ve özgürlükçü” olacağı ifade ediliyor.

Ancak Gül’e yakın isimler, Çelik ile temasın parti kurmak yönünde olmadığını belirtti.

BABACAN DA DEVREDE

Ankara’da bu oluşumu yakından takip eden bir başka isim ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Eski bakan Babacan’a yakın isimlerin bizzat Çelik ile temasa geçtiği belirtilirken, DEVA Partisi kurmaylarının oluşumda yer aldığını öğrendikleri isimleri mücadele için partilerine davet ettikleri de öğrenildi. Ancak Çelik ve arkadaşlarının bu davete sıcak bakmadıkları da bildirildi.