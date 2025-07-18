Eski bakanın kardeşi şirket yönetiminde: Torbalı’nın suyu tehlike altında

İlayda SORKU

İzmir’in Torbalı ilçesinde Gurgur Dağı eteklerine yapılması planlanan kağıt fabrikası projesi, bölgenin içme suyu ve tarımsal sulama kaynaklarını tehdit ettiği gerekçesiyle yargıya taşındı. Mahkemenin kararı üzerine alanda bilirkişi heyeti keşif yaptı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın kardeşi Osman Elvan’ın yönetiminde bulunduğu Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., bölgede gerçekleştirilecek proje kapsamında günlük 3 bin metreküpü aşan yeraltı suyu çekimi planlamıştı. Torbalı Belediyesi tarafından projeye verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için dava açıldı. Dava avukatı Mehmet Öncel, süreci BirGün’e değerlendirdi.

Öncel, keşif sonrası yaptığı açıklamada, “Torbalı Ovası, yalnızca verimli tarım arazileriyle değil, aynı zamanda bölgenin içme ve tarımsal sulama su kaynaklarını besleyen yeraltı akiferleriyle hayati öneme sahiptir. Ancak Gurgur Dağı eteklerine yapılması planlanan kağıt fabrikası projesi, bu hassas dengeyi tehdit etmektedir” dedi.

Öncel, projenin ÇED raporunda bu düzeyde bir su kullanımının etkilerine dair herhangi bir bilimsel analiz bulunmadığını vurguladı: “Söz konusu alan, Torbalı Ovası’nı besleyen başlıca yeraltı su geçiş zonlarından biridir. Buna rağmen ÇED raporunda, bu düzeyde bir su kullanımının ovaya, tarımsal üretime ve içme suyu teminine etkilerine ilişkin hiçbir bilimsel analiz bulunmamaktadır.”

ÇAYA DEŞARJ EDİLECEK

Proje kapsamında kurulması planlanan arıtma tesisinden çıkacak atık suyun geçirgen toprak yapısına sahip Fetrek Çayı yatağına deşarj edileceği bilgisi de kaygı yarattı. Bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle, yüzey sularının doğrudan yeraltı akiferlerine karışma riski bulunduğunu aktaran Öncel, “Böyle bir durumda, tarımda ve içme suyunda kullanılan yeraltı kaynakları ciddi bir kirlilik tehdidi altına girecektir” diye konuştu.

Öncel, taşkın riski yüksek bir bölgede arıtma tesisinden kaynaklı sızıntıların çevre ve halk sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ancak bu risklerin de ÇED raporunda değerlendirilmediğini vurguladı.

Mahkeme heyetinin gerçekleştirdiği keşif sırasında, yeraltı su kaynakları üzerindeki potansiyel etkilerin sahada net biçimde gözlemlendiği bildirildi. Torbalı’daki köy muhtarları, çiftçiler ve yurttaşlar sürece aktif biçimde katıldı. Öncel, davanın kapsamını şöyle özetledi: “Biz bu davayı, sadece Torbalı’nın değil, İzmir’in, hatta ülkemizin tarımsal geleceğini ve su güvenliğini korumak için açtık. Buradaki esas kamu yararı, çevreyi, yeraltı su kaynaklarını ve tarım arazilerini korumaktır."