Eski bakanlar Meclis’te kayıp

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 66’ncı hükümette yer alan 10 bakan, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde AKP’den milletvekili seçildi. Tamamı TBMM Komisyonları’nın başkanlığına getirilen bakanlar, yasama faaliyetlerinde varlık göstermiyor.

Başkanlığın eski bakanların yaptığı komisyonlar adeta atıl kaldı.

Mahmut Özer, Murat Kurum, Süleyman Soylu ve Vahit Kirişçi’nin başkanlığını yaptığı komisyonlar hiç toplanmadı. 14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM’nin 28’inci yasa dönemi, 2 Haziran 2023’te gerçekleştirilen yemin töreniyle başladı. 14 Mayıs öncesinde bakanlık yapan 10 isim, 14 Mayıs seçimlerinde iktidar sıralarından milletvekili seçildi. Ardından bu isimlerin tamamı, komisyon başkanı oldu.

TEK TOPLANTI DAHİ YOK

Eski bakanlardan Mehmet Muş’un başkanlığını yaptığı Plan ve Bütçe Komisyonu en fazla çalışan komisyon oldu. Komisyon, 12 ayda 34 kez toplandı ancak diğer komisyonlar etkili bir çalışma yapmadı. Bazı komisyonlar ise tek bir kez bile toplanmadı. Yeni dönemde bir kez bile toplanmayan ya da az sayıda toplantı yapan komisyonlar, başkanları ve toplantı sayıları şöyle:

• Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu – Mahmut Özer

• Çevre Komisyonu-Murat Kurum

• İçişleri Komisyonu-Süleyman Soylu

• Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu-Vahit Kirişçi

• İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu-Derya Yanık (2)

• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu-Adil Karaismailoğlu (2)

• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu-Vedat Bilgin (2)

• Milli Savunma Komisyonu-Hulusi Akar (3)

• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu-Mustafa Varank (3)

YEMİN VAR ÇALIŞMA YOK

Seçildiği gün itibarıyla hiçbir yasa teklifine imza atmayan ve hiç soru önergesi vermeyen 10 bakandan beşi TBMM Genel Kurulu'nda da yemin etmek dışında kürsüye çıkmadı, söz almadı. Derya Yanık, Mahmut Özer, Murat Kurum, Süleyman Soylu ve Vedat Bilgin, milletvekili yemini etmek dışında hiç kürsüye gelmedi.

TBMM'nin, ulusal iradenin temsil edildiği kurum olduğunu vurgulayan CHP’li Ahmet Baran Yazgan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Meclis’in işlevsiz hale getirildiğini söyledi. Yazgan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yürüten TBMM, bu özelliğiyle dünya tarihinde eşsiz bir öneme sahip. Ulusal iradenin merkezi olan Meclisimiz, AKP iktidarı ve politikaları nedeniyle saygınlığını yitirme noktasına geldi. İktidar, Meclis’i işlevsiz hale getirdi. Türkiye’nin gündemindeki konularla ilgili olan komisyonlar dahi bir yılda toplanmadı. Öğretmenlerin durumu, çevre katliamları, tarımdaki sıkıntılar herkesin konuştuğu konular ancak bu konularla ilgili komisyonlar bir kez bile milletvekilleriyle uzmanlarla bir araya gelmedi. Bazı komisyonların bilgilendirme toplantısı adı altında bir araya geldiğini biliyoruz ancak aslolan TBMM’nin kurumsal yapısını işleyişini korumaktır.

BUNUN KARŞISINDAYIZ

Meclis böyle mi ulusal iradenin merkezi olacak? Meclis’in işlevselliğini daha çok artıracaklar izlenimi vererek eski bakanları getirip, komisyonların başına oturttular; sonuç hüsran oldu. Bunların tecrübeden anladıkları demek ki bu, hiçbir şey yapmamak. Çünkü onların anlayış ve tecrübesine göre hiçbir şey yapmamalılar, yaparsa Cumhurbaşkanı yapar, Meclis’in bir önemi yok. Muhalefetin yasa tekliflerine, araştırma önergelerine, grup önerilerine gözlerini kapatan, yurttaşların sorunlarını görmezden gelen, kemeri zengine değil işçiye, emekçiye sıktıran iktidar, kendi bildiğini okumakta ısrarcı. Bu anlayışın karşısında duracağız.”