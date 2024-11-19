Eski bakanlara ‘katliam’ suçlaması

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Bangladeş’te kamuda işe alımlarda uygulanan kontenjanlara karşı Başbakan Şeyh Hasina hükümetini deviren protestolarda eski hükümetten 13 yetkili hakkında “katliamlara olanak sağlama” suçlamasıyla dava açıldı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi başsavcısı Muhammed Tacul İslam, aralarında 11 eski bakan, bir bürokrat ve bir yargıcın, protestolarda yüzlerce kişinin polis müdahalesiyle öldürülmesinde sorumluluğu olduğunu söyledi.

Başsavcı İslam, protestolar sonrası 5 Ağustos’ta Hindistan’a kaçan eski Başbakan Hasina’nın da pazartesi günü başkent Daka’da görülen davada “katliam, cinayet ve insanlığa karşı suç işlemekten” sanık olarak yer alması gerektiğini kaydetti. İslam, 16 yıllık iktidarında Hasina’nın toplu gözaltı ve siyasi rakiplerine karşı yargısız infazlar dahil birçok insanlık suçu işlediğini kaydetti.

Mahkeme’nin Başyargıcı Golam Mortuza Majumdar ise Hasina hakkındaki iddialara yönelik soruşturmacılara çalışmalarını tamamlaması için 17 Aralık tarihine kadar süre verdi.

Bangladeş’te geçici hükümete “başdanışmanlık” sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus ise, Yeni Delhi yönetiminden Hasina’nın iadesini isteyeceklerini söyledi.

HASİNA İÇİN İADE TALEBİ

Yunus, sadece ağustostaki protestolar değil, Hasina’nın iktidarı döneminde zorla ortadan kaybolan 3 bin 500 kişi ile ilgili iddialar da dahil tüm insan hakları ihlallerinin soruşturulacağını vurgulayarak “Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han ile görüştüm bile” dedi.

Hükümetinin en önemli görevinin iktidarı seçilmiş hükümete devretmek olduğunu belirten Yunus, seçim sistemi dahil çeşitli reformlardan sonra seçim düzenleneceğini bildirdi.