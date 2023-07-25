Eski Balçova Belediye Başkanı Çalkaya için darp iddiası

Eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın, eski Balçova Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Kindik’e saldırıda bulunduğu iddia edildi. Kindik darp raporu alırken, Çalkaya’dan şikayetçi olacağını açıkladı.

BİRGÜN EGE

Eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın, Balçova Belediyesi’nin eski CHP’li Meclis Üyesi Ayhan Kindik’i darp ettiği iddia edildi. Kindik’in, hastaneye giderek darp raporu aldığı ve Çalkaya'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Kindik, Çalkaya'nın yumruk atarak sol kulağını yaraladığını söyledi.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kindik, “Eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, beni telefon ile arayıp 'senin ağzına kurşun doldururum' dedi. Ben de güldüm, ‘İş yerimde çalışıyorum gel doldur’ dedim, çok da önemsemedim. Az bir süre geçince Mehmet Ali Çalkaya, yanında dört kişi ile işyerime gelip şahsıma hakaretler edip ‘Seni bitireceğim’ deyip suratıma yumruk attı, kulağım yırtıldı neden böyle hasta ruhlu davrandığını anlayamamışken, ‘Senin siyasi hayatını bitireceğim, genel merkezin yaltakçılığını yapıyorsun’ diye küfür ve hakaretlerine devam etti. Olayla ilgili darp raporumu aldım işyerime tecavüz, darp ve tehdit hakaretten dolayı kendisinden şikâyetçi oldum” dedi.

Kindik, “Geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış biri halen insanların üzerinde güç gösterisi ve büyüklük taslamasını asla kabul etmiyorum. Belediye Başkanı değerli eşi Belediye Başkanımız sayın Fatma Çalkaya’ya da bana yaptığı nobran ve zorbalık zarar veriyor. Ülkede bunca sorun sıkıntı varken ne yazık ki yaşadığım bu nezaketsiz olayı tüm örgütümle paylaşmayı da kendime görev gördüm, artık yeter başka dostlarımızın da aynı haksızlığa maruz kalmaması için tüm dostlara duyurmayı görev saydım. Zorbaya hayır diyerek onurlu mücadeleme daha da kararlı bir şekilde devam ediyorum” diye konuştu.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Mehmet Ali Çalkaya ise darp iddialarını yalanlamadı.