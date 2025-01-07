Eski başkan Aydemir’den TÜİK’e sert eleştiriler

TÜİK'in eski başkanlarından Birol Aydemir, TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını ANKA’ya değerlendirdi. Aydemir, TÜİK'in gerçek enflasyonu açıklamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"TÜİK bir rakam açıkladı, açıklanan bu rakam enflasyon değil. Zaten yaşadığımız temel sorunların sebebi, TÜİK'in açıkladığı rakamın gerçeklerden uzak olması. Dolayısıyla ben buna, 'TÜİK bir rakam açıkladı' diyorum. Ama gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığından çok daha yukarıda bir rakam.” Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" söyleminin gerçekleri yansıtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "TÜİK'in rakamları doğru değil, yanlış ve gerçeği yansıtmıyor. Bu doğru değil, diye defalarca söyledik. Ama maalesef iktidar buna kulağını kapatıyor."