Eski başkanlarla görüşen Özel'den açıklama: Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üç genel başkanla buluşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul’da Türkiye İş Bankası 100. Yıl Resepsiyonu’nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “Partide bir tüzük değişimi var, onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini, uyarılarını, önerilerini almak bana düşerdi. Ankara’ya döndüğümüzde de Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğim, kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlik beraberlikten, sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz” dedi.

Özel, şunları söyledi:

“PARTİMİZDEKİ BİRLİK BERABERLİKTEN MUTLUYUZ”

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resepsiyonda yer almamasına ilişkin soruya da Özel, şu yanıtı verdi: “Sayın Genel Başkanın bir ayrı programı var, bugün akşama katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Kendileri, partide bir tüzük değişimi var, onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini, uyarılarını, önerilerini almak bana düşerdi. Bunu İstanbul’da değerli üç genel başkanımızla yaptık. Ankara’ya döndüğümüzde de Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğim, kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlik beraberlikten, sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz. Böyle bir akşamı birlikte yaşadığımız için de kendilerine çok teşekkür ediyorum.”