Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan 1961 doğumlu eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AKP Samsun Milletvekili ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demir'in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami'de kılınacak. Demir, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.