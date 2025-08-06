Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. Samsun’da bir dönem milletvekilliği ve büyükşehir belediye başkanlığı yapan Demir, perşembe günü Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: AA
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Samsun'da yaşayan 1961 doğumlu eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AKP Samsun Milletvekili ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Demir'in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami'de kılınacak. Demir, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.