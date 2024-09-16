Eski BBC spikerine 'çocuk istismarı' görselleri bulundurmaktan ertelenmiş hapis cezası!

Eski BBC spikeri Huw Edwards 'çocuk istismarı' görselleri bulundurmaktan 6 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

Kasım 2023'te gözaltına alınan ve suçlamaları kabul eden Edwards, bugün karar duruşması için Londra'da yargıç karşısına çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yargıç, istismar fotoğraflarına uygun cezanın 12 ay hapis olduğunu, ancak hafifletici sebepler ve Edwards'ın suçlamaları erkenden kabul etmesi nedeniyle, iki yıl ertelenmiş altı ay hapis cezasına karar verdiğini belirtti.

Ertelenmiş ceza, Edwards'ın bir cinsel suçlular programı ve başka rehabilitasyon programlarını tamamlaması koşullarıyla verildi.

Ayrıca, Huw Edwards'ın adı yedi yıl boyunca cinsel suçlular listesinde kalacak.

BBC'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Edwards, Nisan ayında "doktor tavsiyesi" üzerine, en kıdemli haber sunucularından biri olduğu BBC'den istifa etmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Edwards, başka bir kişi tarafından kendisine WhatsApp üzerinden gönderilen 41 adet uygunsuz çocuk görüntüsü bulundurduğunu itiraf etmişti.

Edwards'ın bulundurduğu görüntüler arasında İngiltere hukuk sisteminde en ciddi suç olarak sınıflandırılan kategori A sınıfı 7 görsel de var.

Savcılık, cinsel ilişki yer alan istismarların bulunduğu A kategorisindeki görüntülerin büyük kısmının 13-15 yaşları arasındaki çocukları gösterdiğini, ancak iki görüntüde 7-9 yaşlarında bir çocuğun yer aldığını belirtmişti.

Edwards'ın Aralık 2020'den itibaren Alex Williams adlı yetişkin bir erkekle WhatsApp'ta iletişimde olduğu ve bu kişinin kendisine toplam 377 cinsel içerikli görüntü gönderdiği kaydedildi.

Edwards'ın B kategorisinde12 adet, C kategorisinde ise 22 adet fotoğraf bulundurduğu da belirtildi. Bu kategoriler cinsel ilişki içermeyen istismarları sınıflandırıyor.

Edwards'ın bu görüntüler karşılığında, Williams'a yüzlerce sterlinlik hediyeler aldığı vurgulandı.

HUW EDWARDS KİMDİR?

62 yaşındaki Edwards, BBC kariyerine 1984 yılında stajyer olarak başlamıştı.

Edwards, BBC'nin en çok tanınan ve maaşı en yüksek haber spikeriydi ve istifası öncesi yıllık brüt maaşı 475 bin - 479 bin 999 sterlin aralığındaydı.

Edwards yıllarca BBC televizyonunun birinci kanalında ana haber bültenlerini sundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü ve cenaze töreni, ülkedeki önemli siyasi krizler ve çok sayıda seçim de dahil kritik yayınların da sunuculuğunu üstlendi.

Sun gazetesinin iddiaları haberleştirmesinin ardından BBC, Edwards'ı açığa aldı ve iç soruşturma başlattı.

Edwards'ın ismi ise mahremiyet hakkı nedeniyle ilk aşamada açıklanmadı.

Eşi Vicky Flind, Temmuz 2023'te suçlamalara hedef olan kişinin Edwards olduğunu teyit etti, ünlü sunucunun yaşadığı ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Geçmişte depresyonla mücadelesi konusunda röportajlar veren Edwards, Londra’da eşi ve beş çocuğuyla birlikte yaşıyor.

BBC, Edwards ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi sürecindeki eksikler nedeniyle özür dilemişti.