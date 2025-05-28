Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani yaşamını yitirdi

Eski BDP Genel Başkanı ve eski milletvekili Hamit Geylani yaşamını yitirdi.

Geylani, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geylani’nin cenazesinin, yarın uçakla Yüksekova Havalimanı’na getirileceği, buradan da memleketi Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyüne götürülerek defnedileceği öğrenildi.

Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Eski dönem milletvekillerimizden, çok değerli büyüğümüz Hamit Geylani’nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. HEP’ten bugüne barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hamit Geylani’nin mücadelesini asla yarım bırakmayacağız. Yaşamını mücadele ederek, okuyarak, yazarak Kürt halkına ve Türkiye halklarına adayan Hamit Geylani’nin bıraktığı onurlu mirası taşıyacağız. Hamit abinin barışa olan inancını mücadelemizin her anında yaşatacağız."