Eski belediye başkanı deveden düştü

Antalya, Kepez'de bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Varsak Kirmeç Festivali'ne davetli olarak katılan eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, etkinlik alanındaki develerden birinin üzerine çıktı.

Deve üzerinde ayağa kalkarak alanı dolduran yurttaşlara seslenmek ve selamlama konuşması yapmak isteyen Ayanoğlu, devenin ani bir hareketi üzerine sendelemeye başladı.

Devenin üzerinde bir süre dengede kalmaya çalışan Ayanoğlu, başarılı olamayarak düştü.

Kayınpederinin deveden dengesini kaybettiğini fark eden Ayanoğlu’nun damadı Osman Kozanoğlu deveden hızla aşağı düşen Hüseyin Ayanoğlu'nu yakaladı.

Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti çatısı altında 1989-2003 yılları arasında 5 farklı dönemde Varsak Belediye Başkanlığı yapan Ayanoğlu, 2018 yılında AKP’den Antalya Milletvekili Aday Adayı olmuştu.