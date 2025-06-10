Eski belediye başkanı Ekrem Taşkesdik evinde ölü bulundu
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik, evinde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik (62), evinde ölü bulundu.
Olay, Mecidiye Mahallesi Koca Aralık Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen bir akrabası, Taşkesdik’in evinden gelen köpek seslerini duyunca içeri girdi. Eski başkanı hareketsiz halde bulan akraba, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekrem Taşkesdik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk bulgular, ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğine işaret ederken, kesin teşhis yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
1999-2009 yılları arasında Eskigediz Belediye Başkanlığı yapan Taşkesdik’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.