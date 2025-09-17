Eski belediye başkanı tahliye edilmedi

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 25 kişinin “DHKP/C’ye finansman sağladıkları” iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yıllarında DHKP/C’ye finansman sağladıkları iddiasıyla 11 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan 25 kişi bugün hakim karşısına çıktı. Sanıklar arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de bulunuyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gündür süren duruşmaya 13 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma tanıkların dinlenmesi için 29 Eylül’e ertelendi.

Şükrü Genç’in avukatı Hüseyin Cengiz, daha önce yaptığı açıklamada, müvekkilinin parkinson, şeker ve kolon kanseri rahatsızlıkları bulunduğunu, tutukluluk nedeniyle kanser tedavisine devam edemediğini belirtmişti.

“Bundan sonra iki seçenek var” diyen Cengiz, “Dosyada bulunan tüm raporlara, cezaevi revirinde yapılan muayenelere, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelere rağmen Şükrü Genç tutuklu olarak yatacak ve içeride yavaş yavaş ölecektir. İkinci seçenek hastalığı sabit, tedavisi gerekli 70 yaşının üzerinde bir kişinin içeride tutulması yerine serbest bırakılmasıdır” demişti.