Eski BES Genel Başkanı Ahmet Kesik’e veda: Onu unutmayacağız

Ordu SOL Parti İl Örgütü dün son yolculuğuna uğurlanan Eski Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı ve 2019 Yerel Seçimlerinde Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Kesik için bir mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda “Eşinin, çocuklarının, yakınlarının ve tüm sevdiklerinin başı sağ olsun. Düşleri yıldızlara dost, anıları sevenlerine teselli olsun. O'nu unutmayacağız.” ifadelerine yer verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Kesik, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar KESK içinde kamu mücadelesinde emek veren Kesik, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve SOL Parti’de aktif görevlerde yer almıştı.