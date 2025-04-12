Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a kürsüde yumruklu saldırı

Beşiktaş'ın bir önceki Başkanı Hasan Arat, kulübün divan kurulu toplantısında konuştuğu sırada kürsüde fiziksel saldırıya uğradı.

2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Divan kurulu toplantısına bir önceki dönem başkanı Hasan Arat da katıldı. Başkanlığı sona erdikten sonra ilk kez kulübün bir toplantısına katılan Hasan Arat, konuştuğu sırada kürsüde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün yumruklu saldırsına uğradı.

Ardından Arat'a fiziksel saldırı devam ederken kürsüdeki kavga da büyüdü.

Beşiktaş'ın bir önceki Başkanı Hasan Arat, kulübün divan kurulu toplantısında konuştuğu sırada kürsüde saldırıya uğradıhttps://t.co/hOydGWLRmP pic.twitter.com/A7M48GdlFI — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 12, 2025

Olayların yatışmasının ardından Divan Kurulu Toplantısı tatil edildi.

İKİ İSİM TOPLANTI ÖNCESİNDE DE TARTIŞMIŞTI

Toplantı öncesinde de Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında gerginlik yaşanmıştı. Kısa süreli sözlü atışma Divan üyelerinin araya girmesinin ardından yatıştırılmıştı. Gerginliğin hemen ardından orada bulunan başkan Serdal Adalı, Hasan Arat ile selamlaşarak makamına geçmişti.