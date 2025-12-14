Eski Bolivya Devlet Başkanı Arce tutuklandı: "Hükümet günah keçisi arıyor"

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce tutuklandı.

Ulusal basına göre Arce, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales hükümeti döneminde Ekonomi Bakanı olarak görev yaptığı sırada, yerli halklara yönelik projeler için oluşturulan bir fonda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Yolsuzlukla Mücadele Hakimi Mario Helmer, yaklaşık 6 saat süren duruşmanın ardından Arce'nin 5 ay süreyle La Paz kentindeki San Pedro Cezaevi'nde tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Helmer, Arce'nin sağlık gerekçesiyle her zaman adli izin talebinde bulunabileceğini ve Cezaevi İdaresi'nin güvenliğini sağlamak amacıyla kendisini hükümlülerden ayrı bir bölümde tutacağını belirtti.

"GÖZALTI İŞLEMİ YASA DIŞI"

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Arce, masum olduğunu belirterek gözaltına alınmasının "açıkça siyasi nedenlere" dayandığını söyledi.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetinin ülkede yaşanan sorunları örtbas etmek için "günah keçileri aradığını" belirten Arce, kendisine yönelik gözaltı işleminin yasa dışı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Devlet Başkanı Paz, konuya ilişkin açıklamasında, yolsuzluğa bulaşmış olan herkesin, kim olursa olsun yargı önünde hesap vereceğini kaydetti.

Arce, 11 Aralık'ta yönetimsel başkent La Paz'da bulunan Özel Suçlarla Mücadele Birimi (FELCC) tarafından gözaltına alınmıştı.