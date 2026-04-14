Eski Brezilya istihbarat servisi başkanı ABD'de gözaltına alındı

Brezilya'nın eski istihbarat başkanı Alexandre Ramagem, ABD'de gözaltına alındı.

Brezilyalı senatör Jorge Seif, yaptığı açıklamada, Ramagem'in ABD'de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Ramagem'in Brezilya'da "siyasi baskıya maruz kaldığını" savunan senatör Seif, ülkeden ayrıldıktan sonra ABD'ye siyasi ilticada bulunan Ramagem'in başvurusunun incelendiğini ve nihai karar verilene kadar ülkede yasal olarak kalmasına izin verildiğini hatırlattı.

BOLSONARO İLE ÇALIŞMIŞTI

Geçmişte Brezilya istihbarat servisi ABIN'in yöneticiliğini yapan Ramagem, 2018'de eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçim kampanyasının güvenliğini üstlenmişti.

Ramagem, Bolsonaro'nun ailesine yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bolsonaro'nun destekçilerinin 2023'teki darbe girişimindeki rolü nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Ramagem, cezasını çekmeden ülkeden ayrılmıştı.