Eski Çad Başbakanı Masra gözaltına alındı
Eski Çad Başbakanı ve muhalif Dönüşümcüler Partisi Genel Başkanı Succes Masra, gözaltına alındı. Masra, 6 Mayıs 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 18’ini alarak ikinci olmuştu.
Kaynak: AA
Eski Çad’da Başbakan ve muhalif Dönüşümcüler Partisi Genel Başkanı Succes Masra’nın gözaltına alındığı bildirildi.
Dönüşümcüler Partisinin Facebook hesabından, Masra’nın, başkent Encemine’deki konutundan askerler tarafından zorla çıkarıldığı görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, Gassi bölgesinde bulunan ikametgahından askerler tarafından zorla çıkarılan Masra'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Eski Başbakan Masra, 6 Mayıs 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 18’ini alarak Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno’nun ardından ikinci olmuştu.