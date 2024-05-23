Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı intihar etti

Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, bulunduğu apartmandan atlayarak intihar etti.

Ankara'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, yaşamına son verdi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Bor, bulunduğu apartmanın 11. katından atlayarak yaşamına son verdi.

2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gülsün Bor evli ve bir çocuk annesiydi.

2014 yılında yaşamını yitiren eski vali ve milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un kızı olan Gülsün Bor'un intihar etmeden önce annesi ve kız kardeşiyle vakit geçirdiği öğrenildi.