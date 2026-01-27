Eski CHP Başakşehir Gençlik Kolları Başkanı Eray Beyazel hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir'in önceki Gençlik Kolları Başkanı Eray Beyazel hayatını kaybetti.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolu Başkanı Eray Beyazel’in vefat ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolu Başkanımız Eray Beyazel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Gençlik mücadelesine verdiği emekler ve bıraktığı izler daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, örgütümüze başsağlığı ve sabır diliyoruz.''

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, örgütümüze başsağlığı ve sabır… pic.twitter.com/5O63b5XbGd — CHP İstanbul Gençlik Kolları (@chpgencistanbul) January 26, 2026

ÖZGÜR ÇELİK: ACIMIZ TARİFSİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Eray Beyazel’in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Çelik, "Önceki dönem Başakşehir Gençlik Kolları Başkanımız, partimizin emektarı ve değerli yol arkadaşımız Eray Beyazel’i gencecik yaşında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Verdiği mücadeleyi, emeğini ve yol arkadaşlığını unutmayacağız" dedi.