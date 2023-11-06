Eski CHP Genel Başkanı Çetin'den Özgür Özel'e ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ofisinde ziyaret etti. Özel, ziyaretle ilgili; "Genel Başkanımız Sn. Hikmet Çetin büyük bir nezaket göstererek çalışma ofisimde beni ziyaret etti. Deneyimleri, bilgi ve birikimleri bu süreçte yol gösterici olacaktır" açıklamasını yaptı.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ofisinde ziyaret etti. Özel, ziyaretle ilgili; "Genel Başkanımız Sn. Hikmet Çetin büyük bir nezaket göstererek çalışma ofisimde beni ziyaret etti. Deneyimleri, bilgi ve birikimleri bu süreçte yol gösterici olacaktır" açıklamasını yaptı.

Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bugün tebrik ziyaretinde bulundu. Özel'in sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili bu akşam yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanımız Sn. Hikmet Çetin büyük bir nezaket göstererek çalışma ofisimde beni ziyaret etti. Deneyimleri, bilgi ve birikimleri bu süreçte yol gösterici olacaktır."