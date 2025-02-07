Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Selahattin Demirtaş'ı bugün cezaevinde ziyaret edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

DEM Parti heyeti, 1999 yılından bu yana İmralı'da cezaevinde tutulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı 2 kez ziyaret etti.

İlk ziyaretin ardından çok sayıda partinin genel başkanları ile görüşen heyet, 2016 yılından beri Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş ile de bir araya geldi.

Sürece dair dikkat çeken gelişmeler yaşanırken bir Edirne'de gerçekleşecek bir görüşme dikkat çekti.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Çetin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere bugün Edirne'ye gidecek.

Söz konusu görüşmenin temel nedeni ise henüz bilinmiyor.