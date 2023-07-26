Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav: Parti boşta kalmaz

CHP'de yaklaşık 10 sene genel sekreter olarak görev yapan Önder Sav, parti içindeki tartışmalar hakkında konuştu. Partinin liderlik açısından sıkıntı yaşamayacağını savunan Sav, "Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda parti boşlukta mıydı? Parti boşlukta kalmaz" dedi.

CHP'nin eski genel sekreteri Önder Sav, CHP içindeki tartışmalar ve seçim sonuçlarına parti yönetiminin verdiği tepki hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet'e konuşan Önder Sav, seçimlerin kaybedilmesinin parti örgütünü büyük bir hayal kırıklığına sürüklediğini belirtirken Kılıçdaroğlu'nun gitmesinin ardından kimin genel başkan olması gerektiğine dair, "Parti boşta kalmaz" dedi.

Altılı Masa stratejisinin ve seçim mağlubiyetinin partide yeteri kadar tartışılmadığını aktaran Önder Sav, büyük beklentiyle girilen seçim sonuçlarının hem seçmende hem de parti örgütünde büyük hayal kırıklığına yol açtığını yazdı:

"10. yenilgisini almış olmasına rağmen CHP Genel Başkanı’nın görevde kalıcı olmak istemesi ve bunda ısrar etmesi seçmenin güven duygusunu azaltmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ve bir kısım anket firmaları tarafından yanıltılmasından doğan bu sonuç, başarıya susamış olan örgütümüzü ve seçmeni çok üzmüş, hayal kırıklığına sürüklemiş ve bir umutsuzluk doğurmuştur."

2000-2010 yılları arasında CHP Genel Sekreteri olarak görev yapan Önder Sav, partideki genel başkanlık tartışmalarına da değindi. Sav, konuya ilişkin, "Geçmişte Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen, genel başkanlığı boşalttıklarında parti boşlukta mı kaldı? Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda parti boşlukta mıydı? Parti boşlukta kalmaz" diye konuştu.