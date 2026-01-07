Eski CHP ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde CHP’nin önceki dönem İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, ofisinde ölü bulundu. İki gündür kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Ocakçı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önceki dönem CHP İlçe Başkanı 54 yaşındaki Sertan Ocakçı’dan 2 gündür haber alamayan yakınları, pencereden girdikleri ofisinde Ocakçı’nın cansız bedenini buldu.
Olay, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi.
CHP Ereğli eski İlçe Başkanı Sertan Ocakçı’dan 2 gündür haber alamayan yakınları, ofisine bakmaya gitti.
Ofise pencereden giren arkadaşları Ocakçı’yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları kontrolde Ocakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ocakçı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Ocakçı’nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.