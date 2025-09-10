Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının bulunduğu Azerbaycan Caddesi kısmen trafiğe açıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çalışma Ofisi olarak kullanılacağı açıklanan eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde bulunduğu Azerbaycan Caddesi kısmen trafiğe açıldı.

Bölgedeki TOMA'ların bazıları çekildi.

DEM PARTİ YARIN ZİYARET EDECEK

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 15.00'te CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

İL BAŞKANLIĞI'NIN ADRESİ DEĞİŞMİŞTİ

CHP, kayyum Gürsel Tekin'in'in polis koruması eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girmesinin ardından kritik bir hamle yapmış ve İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirmişti.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edilmişti.

CHP'nin yeni İl Binası olarak CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı adres olarak gösterildi. Sarıyer'deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı kaydedilmişti.