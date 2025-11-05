Eski CHP İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur yaşamını yitirdi
CHP’nin 20 ve 22. Dönem İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Bodur’un cenazesi bugün Soğukkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kaynak: ANKA
Bodur’un bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Soğukkuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.