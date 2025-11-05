Giriş / Abone Ol
Eski CHP İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur yaşamını yitirdi

CHP’nin 20 ve 22. Dönem İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Bodur’un cenazesi bugün Soğukkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Güncel
  • 05.11.2025 09:33
  • Giriş: 05.11.2025 09:33
  • Güncelleme: 05.11.2025 09:43
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

CHP'nin 20 ve 22. Dönem İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bodur’un bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Soğukkuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

