Eski CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Eski CHP'li Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, uzun süredir tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. Ergül, Sinop’ta 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüştü.
Kaynak: ANKA
CHP'den Sinop’ta 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Baki Ergül, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Baki Ergül, uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.
Ergül, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.
Ergül’ün cansız bedeni defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a götürülecek.