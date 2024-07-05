Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eski CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Eski CHP'li Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, uzun süredir tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. Ergül, Sinop’ta 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüştü.

Güncel
  • 05.07.2024 17:37
  • Giriş: 05.07.2024 17:37
  • Güncelleme: 05.07.2024 17:39
Kaynak: ANKA
Eski CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Fotoğraf: ANKA

CHP'den Sinop’ta 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Baki Ergül, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Baki Ergül, uzun bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu.

Ergül, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.

Ergül’ün cansız bedeni defnedilmek üzere Ankara’dan memleketi Sinop’a götürülecek.

BirGün'e Abone Ol